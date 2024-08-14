نبّهت المديرية العامة للدفاع المدني اللّبناني، المواطنين بمناسبة الاحتفالات بعيد انتقال السيدة العذراء، من "المخاطر المحدقة بهم إثر استعمال المفرقعات والأسهم النّاريّة، خصوصًا بالقرب من الغابات أو الأعشاب الجافّة، لما تتسبّب به من مخاطر محتّمة قد تؤدّي الى سقوط إصابات بشريّة، ونشوب حرائق في الأحراج والممتلكات؛ سيّما بعد أن أظهرت نشرة احتمال اندلاع حرائق الغابات ارتفاعًا ملحوظًا في مؤشّر خطر الحرائق في العديد من المناطق اللّبنانيّة".
وشدّدت في بيان، على المواطنين والمقيمين لجهة "ضرورة التقيّد بإرشادات السّلامة العامّة الصّادرة عنها"، مذكّرةً بـ"ضرورة الاتصال بغرفة عمليّاتها على رقم الطّوارئ 125، للتّبليغ عند مشاهدة حريق -أيًّا كان حجمه- وتحديد موقعه، ليتمكّن عناصر الدفاع المدني من التدخّل على الفور والسّيطرة على النّيران، حصرًا للأضرار في حدّها الأدنى".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني نبّه من إطلاق مفرقعات وألعاب نارية بمناسبة عيد انتقال العذراء تفاديًا لاندلاع حرائق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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