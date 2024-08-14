رئيس الوزراء الياباني يعتزم عدم الترشح لانتخابات رئاسة الحزب الحاكم

أفادت وسائل إعلام يابانية بأن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا يعتزم الانسحاب من السباق الانتخابي للبقاء رئيسا للحزب الحاكم، ما يعني حكما تنحيه عن منصبه.
ومن المقرر أن يجري الحزب الديموقراطي الليبرالي الذي يحكم اليابان بشكل متواصل تقريبا منذ عام 1945، انتخابات الشهر المقبل لاختيار رئيس للحزب.
وأبلغ كيشيدا كبار المسؤولين في إدارته بنيته عدم الترشح، وفق ما ذكرت وسائل إعلام بما في ذلك هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية "ان اتش كيه" ووكالة "كيودو نيوز".
كما ذكرت تقارير أن كيشيدا سيعقد مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق الأربعاء.
ويتولى كيشيدا البالغ 67 عاما منصبه منذ تشرين الأول عام 2021، وشهدت شعبيته تراجعا حادا في استطلاعات الرأي بسبب أزمة ارتفاع الأسعار وانعكاساتها على مداخيل اليابانيين.
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