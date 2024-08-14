وزير خارجية تركيا بحث مع نظيرَيه القطري والمصري باقتحام المسجد الأقصى والأوضاع بغزة

ذكرت مصادر دبلوماسيّة لوكالة "الأناضول" التّركيّة، أنّ "وزير الخارجيّة ​هاكان فيدان​ أجرى اتصالين هاتفيّين منفصلين مع رئيس الوزراء القطري وزير الخارجيّة محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجيّة المصريّة ​بدر عبد العاطي​، تمّ خلالهما مناقشة اقتحام ​المسجد الأقصى​ من قبل متطرّفين إسرائيليّين، وآخر الأوضاع في ​غزة​، والتطوّرات في المنطقة.

وكانت قد أعلنت دائرة الأوقاف الإسلاميّة في القدس (تابعة للأردن ومسؤولة عن إدارة شؤون الأقصى) صباج أمس، أنّ "نحو 2950 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى"، من بينهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرّف إيتمار بن غفير ووزير شؤون النقب والجليل يتسحاك فاسرلوف، و"قاموا بتدنيس الباحات وأدّوا طقوسًا تلموديّةً، ورفعوا العلم الإسرائيلي في باحاته".