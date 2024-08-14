المنظمة الدولية للهجرة: اعتراض أكثر من 13 ألف مهاجر وإعادتهم إلى ليبيا منذ مطلع العام

أكّدت "​المنظمة الدولية للهجرة​" في بيان، تسجيل "اعتراض 13,323 من المهاجرين قبالة السّواحل اللّيبيّة"، بينهم 445 طفلا، ثمّ إعادتهم إليها في الفترة من 1 كانون الثّاني إلى 10 من العام الحالي.

وأوضحت أنّ الوفيّات بين المهاجرين بلغت 421، فيما سُجّل فقدان 603 آخرين، عن ذات الفترة، كاشفةً أنّ "عدد المهاجرين الّذين قضوا أو فُقدوا خلال رحلات هجرتهم على طرق داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو منها في عام 2023، ارتفع إلى 4984، مقارنة بـ3820 في عام 2022".

وتُعدّ ليبيا، الدّولة الواقعة في شمال إفريقيا وتبعد نحو 300 كيلومتر عن السّاحل الإيطالي، إحدى دول المغادرة الرّئيسيّة لآلاف المهاجرين في شمال إفريقيا، معظمهم من جنوب الصحراء الكبرى، الّذين يرغبون في الوصول إلى أوروبا.

وكان قد أفاد وزير الدّاخليّة اللّيبيّة الشّهر الماضي، على هامش مؤتمر دولي للحدّ من تدفقّات الهجرة عبر المتوسّط، بأن نحو 70 إلى 80% من الأجانب الموجودين على الأراضي اللّيبيّة "غير نظاميّين".