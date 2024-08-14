أكّدت "المنظمة الدولية للهجرة" في بيان، تسجيل "اعتراض 13,323 من المهاجرين قبالة السّواحل اللّيبيّة"، بينهم 445 طفلا، ثمّ إعادتهم إليها في الفترة من 1 كانون الثّاني إلى 10 من العام الحالي.
وأوضحت أنّ الوفيّات بين المهاجرين بلغت 421، فيما سُجّل فقدان 603 آخرين، عن ذات الفترة، كاشفةً أنّ "عدد المهاجرين الّذين قضوا أو فُقدوا خلال رحلات هجرتهم على طرق داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو منها في عام 2023، ارتفع إلى 4984، مقارنة بـ3820 في عام 2022".
وتُعدّ ليبيا، الدّولة الواقعة في شمال إفريقيا وتبعد نحو 300 كيلومتر عن السّاحل الإيطالي، إحدى دول المغادرة الرّئيسيّة لآلاف المهاجرين في شمال إفريقيا، معظمهم من جنوب الصحراء الكبرى، الّذين يرغبون في الوصول إلى أوروبا.
وكان قد أفاد وزير الدّاخليّة اللّيبيّة الشّهر الماضي، على هامش مؤتمر دولي للحدّ من تدفقّات الهجرة عبر المتوسّط، بأن نحو 70 إلى 80% من الأجانب الموجودين على الأراضي اللّيبيّة "غير نظاميّين".
كانت هذه تفاصيل خبر المنظمة الدولية للهجرة: اعتراض أكثر من 13 ألف مهاجر وإعادتهم إلى ليبيا منذ مطلع العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.