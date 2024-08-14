رئيس وزراء اليابان يعتزم التنحي عن منصبه في هذا الوقت

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وسائل إعلام يابانية اليوم الأربعاء أن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، يعتزم التنحي عن منصب زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في سبتمبر المقبل، منهياً بذلك فترة ولايته التي استمرت 3 سنوات.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" عن كيشيدا قوله خلال مؤتمر صحفي: "في الانتخابات الرئاسية المقبلة، من الضروري أن نظهر للناس أن الحزب الليبرالي الديمقراطي سوف يتغير. ولتحقيق هذه الغاية، فإن الانتخابات الشفافة والمفتوحة، والنقاش الحر والمفتوح، أمران مهمان. والخطوة الأولى التي تشير إلى أن الحزب الليبرالي الديمقراطي سيتغير هي أن أتنحى جانبًا".

وأشار كيشيدا إلى أن حكومته خلال فترة ولايته عملت على زيادة الأجور والاستثمار لإنهاء 30 عامًا من الانكماش، كما حولت سياساتها في مجال الطاقة لمواكبة الزيادة الكبيرة في الطلب على الكهرباء. وأكد أن الحكومة نفذت تدابير واسعة النطاق للتعامل مع انخفاض معدل المواليد، كما عززت القدرة الدفاعية لليابان بشكل كبير.

وأضاف كيشيدا أن اليابان استضافت قمة مجموعة السبع في هيروشيما على أساس العلاقات القوية بين اليابان والولايات المتحدة، مما أسهم في قيادة المناقشات نحو التعاون الدولي في ظل الانقسامات العالمية المتزايدة. وأوضح أنه سيكرس نفسه لدعم الزعيم الجديد الذي سيتم اختياره من خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويأتي قرار كيشيدا بالتنحي وسط تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي نتيجة لإحباط الناخبين من تعامله مع فضيحة تمويل واسعة النطاق مرتبطة بصناديق الحزب، واستمرار التضخم، وانخفاض قيمة الين. وكان كيشيدا، الذي يبلغ من العمر 67 عامًا، قد تولى منصبه في أكتوبر 2021، وشهدت شعبيته تراجعًا كبيرًا بسبب أزمة ارتفاع الأسعار وتأثيرها على أجور اليابانيين..

