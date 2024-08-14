روسيا تعلن حالة الطوارئ في بيلجورود

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ الإقليمية في المقاطعة، على خلفية تصاعد التوتر الأمني نتيجة القصف اليومي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.

وقال جلادكوف في منشور عبر تطبيق "تليجرام": "لا يزال الوضع في منطقة بيلجورود صعبًا ومتوترًا للغاية.. القصف اليومي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية أدى إلى تدمير المنازل وسقوط جرحى وقتلى من المدنيين".

وأضاف: "لذلك، فإننا نتخذ قرارًا مناسبًا اعتبارًا من اليوم بشأن كامل أراضي مقاطعة بيلجورود وذلك لحماية السكان بشكل إضافي، من خلال إعلان حالة الطوارئ على المستوى الإقليمي".

وأشار إلى أن هذا الإعلان سيتبعه نداء إلى اللجنة الحكومية لطلب إعلان حالة الطوارئ على المستوى الفيدرالي.

وتتعرض المناطق الحدودية الروسية، بما في ذلك مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، لهجمات شبه يومية بالطائرات المسيرة والصواريخ من القوات الأوكرانية.

وتوغلت القوات الأوكرانية عبر الحدود الروسية الثلاثاء الماضي، واقتحمت بعض الأجزاء الغربية من كورسك، في هجوم مفاجئ وصفه مراقبون بأنه الأكبر لكييف منذ اندلاع الصراع بين الجانبين.

يشار إلى أن روسيا بدأت عملية عسكرية خاصة بأوكرانيا في 24 فبراير 2022، ولا يبدو أنها قريبة من وضع أوزارها، وذلك في ظل تأكيد موسكو على استمرار عمليتها الخاصة حتى تحقيق كامل أهدافها.