سفير روسيا يتهم بريطانيا بالانخراط في إعداد العمليات العسكرية لقوات كييف

ياسر رشاد - القاهرة -

قال السفير الروسي لدى المملكة المتحدة أندريه كيلين، اليوم الأربعاء، إن بريطانيا منخرطة في إعداد "العمليات العسكرية والتخريبية لقوات كييف"، حسب تعبيره.

وأضاف كيلين: "بالطبع، يجدر ذكر المشاركة النشطة للبريطانيين في إعداد وتنفيذ العمليات العسكرية والتخريبية للقوات المسلحة الأوكرانية، ناهيك عن التأثير الكبير على القيادة الأوكرانية"، حسب سبوتنيك.

وذكر أن وزارة الدفاع الروسية قالت في وقت سابق إن أكثر من 800 بريطاني سافروا إلى أوكرانيا للقتال ضد روسيا، مضيفًا أنه من بين هذا العدد، قُتل 360 جنديًا.

وأعلنت بريطانيا في 11 مايو 2023، عن تزويد كييف بصواريخ "ستورم شادو" المجنحة، حيث بدأت كييف بعد ذلك بوقت قصير باستخدامها لمهاجمة الخطوط الخلفية الروسية والأهداف المدنية.

جدير بالذكر أن روسيا كانت قد أرسلت بوقت سابق مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، أكدت خلالها أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لكييف ستكون ضمن الأهداف المشروعة للقوات الروسية.