روسيا تختبر محركاً لصواريخ جديدة

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت شركة Energomash الروسية أن العمل جار على اختبار محرك جديد، يستخدم مع صواريخ Angara-A5M الواعدة.

وعلى هامش فعاليات منتدى "الجيش-2024" قال المدير العام للشركة إيغور أربوزوف:"نستكمل الاختبارات على محرك RD-191M المخصص لصواريخ Angara-A5M الروسية الجديدة، وبحلول نهاية العام الجاري سيتم تسليمه إلى مركز خرونيتشيف الروسي الذي يصنع هذه الصواريخ، والعام القادم سنسلم المركز الدفعة الثانية من هذه المحركات".

وأضاف: "الاختبارات الأرضية على المحرك الجديد في مراحلها النهائية حاليا. تم الانتهاء من المرحلة الرئيسية للاختبارات، وجرى التحقق من مطابقة مواصفات المحرك مع المواصفات المطلوبة، كما طورنا نسخة رقمية لهذا المحرك، وهذا يؤكد مرة أخرى قدرة مؤسستنا على تطوير محركات فضائية موثوقة".

وكانت وكالة "روس كوسموس" قد أشارت في وقت سابق إلى أن محرك RD-191M يعمل بالكيروسين والأوكسجين السائل، وهو عبارة عن نسخة مطورة من محركات RD-191 التي طورتها روسيا سابقا لصواريخ Angara، لكنه يوفر عزم دفع أكبر بنسبة 10%، الأمر الذي سيجعل صواريخ Angara-A5M قادرة على نقل حمولات كبيرة إلى الفضاء، ومن المفترض أن تنفذ عملية الإطلاق الأولى لهذه الصواريخ من مطار "فوستوتشني" الفضائي عام 2027.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة Energomash كانت قد طوّرت أيضا محرك RD-171MV الذي يزن 10 أطنان، وصنف كأقوى محرك صاروخي يعمل بالوقود السائل في العالم، ويفترض أن يستخدم في صواريخ "سويوز-5" الروسية.