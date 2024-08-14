أول قمر صناعي بكوريا الجنوبية للتجسس يجتاز تقييم الملائمة القتالية

ياسر رشاد - القاهرة - لحمايتها من كوريا الشمالية

الأربعاء 14/أغسطس/2024 - 08:19 ص 8/14/2024 8:19:52 AM

في خطوة لتعزيز الاستطلاع الفضائي لكوريا الجنوبية، قالت وكالة مشتريات الأسلحة الحكومية اليوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس، إن أول قمر اصطناعي عسكري كوري جنوبي للتجسس تم إطلاقه في ديسمبر اجتاز تقييم الملاءمة القتالية.

ووفق لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، تعتبر كوريا إطلاقها لذلك القمر إنجازا يعزز من قدرات الاستطلاع الفضائي لها ضد تهديدات نظيرتها كوريا الشمالية.

ولفتت الوكالة أنه بعد إطلاقه من قاعدة "فاندنبيرغ" الفضائية في كاليفورنيا العام الماضي، خضع القمر الاصطناعي لاختبارات طيران تشغيلية واختبارات في المدار الفضائي في البيئة الفضائية، وتمت الموافقة على ملاءمته للقتال من قبل وزارة الدفاع أمس الثلاثاء، وفقا لإدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي.

وقالت الإدارة في بيان لها إن القمر الاصطناعي الكهروضوئي العامل بالأشعة تحت الحمراء قادر على التقاط صور مفصلة لسطح الأرض في أي وقت، بما في ذلك الليل؛ وسيكون بمثابة "عين" لمنظومة الضربة الاستباقية "سلسلة التدمير" الكورية الجنوبية.



كوريا الجنوبية تخطط لإطلاق خمس اقمار صناعية عسكرية

فيما تخطط كوريا الجنوبية لإطلاق 5 أقمار اصطناعية للتجسس بحلول عام 2025، لإنشاء شبكة أقمار صناعية عسكرية مستقلة للتجسس لمراقبة كوريا الشمالية بإحكام.

وبعد الإطلاق الأولي في ديسمبر، وضعت البلاد قمرها الاصطناعي الثاني، المزود برادارات الفتحة الاصطناعية في المدار في أبريل.

كما سيتم تجهيز الأقمار الصناعية الثلاثة المتبقية بأجهزة استشعار رادار الفتحة الاصطناعية أيضا، والتي تلتقط البيانات باستخدام الموجات الدقيقة، وهي قادرة على جمع البيانات بغض النظر عن الظروف الجوية.

