الاحتلال يقتحم عدة مناطق في الضفة الغربية فجر اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصهيونية، فجر اليوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس، باقتحام مدينة طوباس، وبلدة طمون شمال الضفة الغربية.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت مصادر محلية إن الاحتلال اقتحم طوباس من مدخلها الشرقي، فيما اندلعت اشتباكات في المدينة.



قصف أحد منازل الفلسطينيين بقذائف الانيرجا

وقالت المصادر أن الاحتلال حاصر أحد المنازل في المدينة، وطالب من بداخله الخروج منه، كما داهم عدة منازل أخرى.

وافاد المواطنين بأن هناك أصوات انفجارات متتابعة في طوباس، بالقرب من البيت المحاصر، فيما تحدثت أخبار عن قصف الاحتلال المنزل بقذائف "الانيرجا".

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم بلدتي يتما وقبلان جنوب نابلس.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدتين بعدة آليات وتجولت في عدة مناطق وأحياء، دون أن يبلغ عن اعتقالات حتى الآن.

