طقس شديد الحرارة على مختلف مدن فلسطين

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد عدد من مدن فلسطين اليوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس، طقس حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحوالي 4 درجات مئوية.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، من المتوقع أن تكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في ساعات الليل، متوقع أن يكون الطقس لطيفًا في المناطق الجبلية ودافئاً نسبيا في باقي المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



فلسطين..حالة الطقس حتى يوم السبت

أما غدا الخميس، من المتوقع أن يسود طقس حار الى شديد الحرارة، ولكن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحوالي 3درجات مئوية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، يسود طقس حارا نسبيا الى حار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بقليل، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويشهد يوم السبت المقبل، طقس حارا نسبيا الى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين