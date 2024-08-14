"الشرق" القطرية: استفزازات حكومة إسرائيل تتطلب تدخلًا فوريًا من المجتمع الدولي

أشارت صحيفة "الشرق" القطرية إلى أنه بينما يترقب العالم الجهود المكثفة للوساطة المشتركة لإتمام التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، جاء السلوك الاستفزازي المتمثل في قيام وزيرين في الحكومة الإسرائيلية وأعضاء بالكنيست ومئات المستوطنين باقتحام باحات المسجد الأقصى، في انتهاك سافر للقانون الدولي، والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس المحتلة.

ولفتت إلى أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الاستفزازي والمحاولات المتكررة للمساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى، خصوصا وأن هذا الاقتحام جرى بقيادة وزيرين في الحكومة الإسرائيلية بجانب أعضاء بالكنيست، وتحت حماية القوات الإسرائيلية التي حولت البلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية وفرضت قيودا على دخول المصلين.

ورأت أن هذه الاستفزازات التي تأتي في إطار الحرب الشاملة التي تشنها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية، تتطلب تدخلاً فورياً من المجتمع الدولي والإدارة الأميركية لوضع حد لها، ذلك أن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، يبدأ بإنهاء العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني وايجاد حل عادل لقضيته وقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.