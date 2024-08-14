"سرايا القدس"- كتيبة طوباس: نخوض اشتباكات مع قوات العدو المقتحمة في محورَي السنافر وجامع الشهيد

أفادت "​سرايا القدس​"- كتيبة طوباس، بأنّ "مقاتلينا يخوضون اشتباكات مع قوّات العدو المقتحمة في محورَي السّنافر وجامع الشّهيد في طوباس". وكانت قد ذكرت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" أمس، "أنّنا قصفنا بوابل من قذائف الهاون، تجمّعًا لآليّات وجنود العدو الصّهيوني المتوغّلين في حي أبو هداف شمال شرق مدينة خانيونس".

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