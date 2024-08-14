أدرعي: قضينا على مسلح وأصبنا آخرين بعملية عسكرية في طوباس وطمون بمنطقة الأغوار

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "قوّات الأمن باشرت عمليّةً عسكريّةً في قريتَي ​طوباس​ وطمون في منطقة الأغوار".

وادّعى في تصريح، أنّ "حتّى الآن، قضت القوّات على مسلّح واحد وأصابت آخرين خلال اشتباكات. كما اعتقلت عددًا من المطلوبين، وصادرت وسائل قتاليّة"، مشيرًا إلى أنّ "قوّات الأمن تواصل العمل في المنطقة".

وكانت قد أفادت "​سرايا القدس​"- كتيبة طوباس، في وقت سابق اليوم، بأنّ "مقاتلينا يخوضون اشتباكات مع قوّات العدو المقتحمة في محورَي السّنافر وجامع الشّهيد في طوباس".