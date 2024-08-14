زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "قوّات الأمن باشرت عمليّةً عسكريّةً في قريتَي طوباس وطمون في منطقة الأغوار".
وادّعى في تصريح، أنّ "حتّى الآن، قضت القوّات على مسلّح واحد وأصابت آخرين خلال اشتباكات. كما اعتقلت عددًا من المطلوبين، وصادرت وسائل قتاليّة"، مشيرًا إلى أنّ "قوّات الأمن تواصل العمل في المنطقة".
وكانت قد أفادت "سرايا القدس"- كتيبة طوباس، في وقت سابق اليوم، بأنّ "مقاتلينا يخوضون اشتباكات مع قوّات العدو المقتحمة في محورَي السّنافر وجامع الشّهيد في طوباس".
كانت هذه تفاصيل خبر أدرعي: قضينا على مسلح وأصبنا آخرين بعملية عسكرية في طوباس وطمون بمنطقة الأغوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.