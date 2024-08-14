"النشرة": حذر شديد بالقطاع الشرقي جنوبًا بظل تحليق للطيران الإسرائيلي فوق حاصبيا ومزارع شبعا

أفاد مراسل "الخليج 365" في حاصبيا، بأنّ "الحذر الشّديد لا يزال يخيّم هذا الصّباح على المنطقة الحدوديّة في القطاع الشّرقي من جنوب لبنان، انطلاقًا من سهل المجيدية، الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا، حتّى منطقة العرقوب ومزارع شبعا المحتلّة، وصولًا حتّى أجواء البقاع؛ وذلك في ظلّ التّصعيد الإسرائيلي المتواصل ضدّ المنطقة المحرّرة في قضاء حاصبيا".
وأشار إلى أنّ "في هذه الأجواء، يُسجّل تحليق مكثّف وشبه متواصل للطّيران التجسّسي الإسرائيلي فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا، وصولًا حتّى أجواء سهل البقاع واقليم التفاح".
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