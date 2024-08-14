أكّد رئيس مجلس النّواب نبيه بري، أنّه "ليست لديّ معلومات عمّا يحمله الموفد الأميركي آموس هوكشتاين إلينا، لكنّ انطباعي أنّه سيستأنف كلامه معنا من حيث انتهينا المرّة الماضية".
ولفت، في تصريح لصحيفة "الأخبار"، إلى "أنّنا كنّا نفضّل أن يأتي بعد يوم الخميس، كي تظهر نتائج المفاوضات حول غزّة، علمًا أنّ هوكشتاين يعرف موقفنا الرّسمي من تنفيذ القرار 1701، ونحن حريصون على وقف إطلاق النّار، لكنّ هذا مرهون بوقف العدوان على غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر بري: لا معلومات لدي عما يحمله هوكشتاين إلينا وكنا نفضّل أن يأتي بعد يوم الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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