بايدن: اتفاق لوقف النار في غزة قد يمنع هجوماً إيرانياً على إسرائيل

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة قد يدفع إيران إلى الامتناع عن شن هجوم على إسرائيل رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية في طهران.

وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، قال بايدن للصحافيين، في مدينة نيو أورلينز، لدى سؤاله عما إذا كانت هدنة بين إسرائيل و«حماس» قد تحول دون وقوع الهجوم الإيراني: «هذا ما أتوقعه»، مؤكداً أنه «لن يستسلم» في وقت «تتكثف» المفاوضات لتحقيق هذا الهدف.

وفي السياق ذاته، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار، اليوم (الثلاثاء)، إن على إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) المشاركة في محادثات وقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع، وذلك بعد أن أثارت «حماس» شكوكاً حيال مشاركتها.

وبحسب «رويترز»، أضافت جان بيار للصحافيين، على متن طائرة الرئاسة، بينما كان الرئيس جو بايدن يسافر إلى نيو أورلينز: «نعتقد أن المفاوضين يجب أن يجلسوا إلى طاولة المفاوضات. نرى أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار هو أفضل طريقة لتهدئة التوتر الذي نشهده».