المراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض تعلن حالة طوارئ صحية عامة بسبب الجدري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

أعلنت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها حالة طوارئ صحية عامة اليوم بسبب تفشي داء الجدري الذي انتشر من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى دول مجاورة.

يأتي ذلك فيما قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها اليوم: إنه تم رصد 934 حالة جديدة مؤكدة مختبرياً من جدرى القرود، و4 وفيات من 26 دولة، مما يوضح استمرار انتقال فيروس جدرى القرود في جميع أنحاء العالم.

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