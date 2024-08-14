قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة قلقيلية وتعتقل فلسطينيا من بلدة حبلة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء مدينة قلقيلية واعتقلت فلسطينيا من بلدة حبلة جنوب المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي وتجولت في عدة أحياء وشوارع، مؤكدة أن قوات الاحتلال دمرت وخربت محتويات مسجد الإيمان في المدينة.

وفي سياق متصل اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة حبلة قرب قلقيلية، وأشارت مصادر في البلدة إلى أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل وتمركزت فيها، وحولتها إلى نقاط مراقبة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط