7 شهداء في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد سبعة فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال الليلة الماضية في قصف إسرائيلي على منزل غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن القصف الذي استهدف المنزل حوّله إلى ركام وتم انتشال الشهداء من تحت الأنقاض وهم أشلاء.

كما واصل الاحتلال الإسرائيلي عمليات القصف على مناطق متفرقة من القطاع، حيث قصفت طائرات الاحتلال منزلا بمنطقة الحاووز في السوق الجديد داخل مخيم النصيرات، وشن غارة جوية على بلدة الزوايدة وسط القطاع، وواصل عمليات النسف للمباني غربي مدينة رفح جنوبي القطاع.

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