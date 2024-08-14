القوات الجوية الروسية تسقط أربعة صواريخ تكتيكية و117 طائرة مسيرة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت أربعة صواريخ تكتيكية و117 طائرة بدون طيار في سماء المناطق الروسية الليلة الماضية.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، وقالت الوزارة "خلال الليل، دمرت قوات الدفاع الجوي العاملة أربعة صواريخ تكتيكية و117 طائرة بدون طيار ثابتة الجناح أثناء محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي على منشآت على الأراضي الروسية باستخدام طائرات بدون طيار وصواريخ توشكا-أو التكتيكية".

وأسقطت القوات الروسية 37 طائرة مسيرة وأربعة صواريخ تكتيكية فوق منطقة كورسك، و37 طائرة مسيرة أخرى فوق منطقة فورونيج، و17 طائرة مسيرة فوق منطقة بيلغورود، و11 فوق منطقة نيجني نوفغورود، وتسع فوق منطقة فولغوغراد، وثلاث فوق منطقة بريانسك، واثنتان فوق منطقة أوريول وواحدة فوق منطقة روستوف، بحسب الوزارة.

وفي وقت سابق، قال حاكم منطقة فورونيج ألكسندر جوسيف إن أكثر من 35 طائرة بدون طيار استهدفت المنطقة الواقعة في جنوب غرب روسيا الليلة الماضية، مما أدى إلى تضرر بعض العقارات السكنية والتجارية والمرافق والمركبات بسبب سقوط شظايا الطائرات بدون طيار، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن.