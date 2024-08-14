استشهاد شاب برصاص الاحتلال في طوباس صباح اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - استشهد، صباح اليوم الأربعاء، شاب، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة طوباس وفقا ل"وفا".

وأكدت مصادر أمنية استشهاد الشاب فايز فواز أبو عامر، بعد أن حاصرته داخل منزله.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة طوباس في ساعات فجر اليوم وحاصرت منزلا، واعتقلت الشاب أبو عامر من المنزل المحاصر بعد إصابته.

وقالت مصادر محلية إن الاحتلال اقتحم طوباس من مدخلها الشرقي، فيما اندلعت اشتباكات في المدينة.

وأضافت المصادر أن الاحتلال حاصر أحد المنازل في المدينة، وطالب من بداخله الخروج منه، كما داهم عدة منازل أخرى.

وسمعت أصوات انفجارات متتابعة في طوباس، بالقرب من البيت المحاصر، فيما تحدثت أخبار عن قصف الاحتلال المنزل المستهدف بقذائف "الأنيرجا".