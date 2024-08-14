الاحتلال يعتقل شابين من رام الله والبيرة

ياسر رشاد - القاهرة - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، شابين من محافظة رام الله والبيرة، وفقا ل"وفا".

وأفادت مصادر أمنية لــ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب نصر الله نهاد ناصر، من بلدة دير قديس أثناء عودته من مكان عمله في بلدة اللبن الغربي، غرب رام الله.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد رمضان صافي من مخيم الجلزون، شمال رام الله، أثناء عودته من محافظة أريحا، بينما احتجزت الشاب أحمد سعيد شتات، وداهمت عدة منازل في المخيم.

وقد استشهد، صباح اليوم الأربعاء، شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.

وأكدت مصادر أمنية، استشهاد الشاب فايز فواز أبو عامر، برصاص قوات الاحتلال، بعد أن حاصرته داخل منزله.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال معززة بجرافة وطائرات مسيرة، اقتحمت المدينة وحاصرت المنزل الذي يتواجد فيه أبو عامر.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال داهمت المنازل المحيطة بالمنزل المحاصر وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

واضافوا أن قوات الاحتلال أطلقت النار وقذائف "انيرجا" باتجاه المنزل المحاصر.

وفي وقت لاحق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون القريبة من طوباس، معززة بجرافات عسكرية.

وأوضح شهود عيان ان قوات الاحتلال داهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وباستشهاد الطفل شيحة، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية إلى 625 شهيدا منذ السابع من أكتوبر 2023، من بينهم 146 طفلا و9 نساء.