اعتقال ثلاثة عمال من الخليل داخل أراضي الـ48

ياسر رشاد - القاهرة - شهد صباح اليوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس، اعتقال الشرطة الإسرائيلية، لثلاثة عمال من محافظة الخليل داخل أراضي الـ48.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، بأن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت المواطن محمد عقل دبابسة من بلدة نوبا شمال غرب الخليل، والشقيقين عبد ومحمد شعبان السكافي من مدينة الخليل، أثناء عملهم داخل أراضي الـ48.

وفي ذات السياق، داهمت قوات الاحتلال عدة منازل في الخليل، عرف من أصحابها: الشقيقان برهان وعبد الغفار إسماعيل أبو حديد في المدينة، وعماد البو في بلدة حلحول، ومنزل يعود لعائلة الفروخ في بلدة سعير.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الاسمنتية.