جيش الإحتلال الإسرائيلي يعلن بدء عملية في طوباس بالضفة الغربية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، بدء عملية أمنية في طوباس وطمون شمال شرقي الضفة الغربية، فيما شهدت المنطقة صباحا اشتباكات عنيفة بين القوات المقتحمة ومسلحين فلسطينيين.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان: "باشرت قوات الأمن عملية لإحباط الأنشطة الإرهابية في قريتي طوباس وطمون في منطقة الأغوار. حتى الآن قضت القوات على مخرب واحد وأصابت آخرين خلال اشتباكات. كما اعتقلت القوات عددا من المطلوبين وصادرت وسائل قتالية".

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، أفادت صباح اليوم، بأن اشتباكات دارت بين مسلحين فلسطينيين، من كتائب القسام وسرايا القدس وشهداء الأقصى، والقوات الإسرائيلية التي اقتحمت طوباس وطمون، وحاصرت منزلا وقصفته بقذائف إنيرغا، وشنت غارات جوية باستخدام الطيران المسيرة.

وأفيد عن مقتل الأسير المحرر فايز فواز دراغمة "أبو عامر" بعد حصاره وقصفه في منزل بطوباس، فيما احتجزت القوات الإسرائيلية جثمانه.

بالمقابل قالت وسائل إعلام فلسطينية إن طائرات هيلكوبتر مروحية نقلت إصابات لجنود إسرائيليين في طوباس، مؤكدة إعطاب آلية عسكرية إسرائيلية واحدة على الأقل بانفجار عبوة ناسفة.