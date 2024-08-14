الاحتلال يعتقل شباب من نابلس وقلقيلية

ياسر رشاد - القاهرة - استمرارا لأعمال العنف التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي الصهيونية، اعتقل الاحتلال ، فجر اليوم الاربعاء الموافق 14 أغسطس، شابين من مدينة نابلس.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من المحورين الغربي والشرقي، واعتقلت الشابين ربيع عويص وعلاء السخل، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم شابين من محافظة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حسن الشاعر من بلدة حبلة، والشاب خالد قزمار من "عزبة جلعود"، جنوب قلقيلية بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

الاحتلال يفتش منازل الفلسطينيين



كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية، وفتشت عددا من المنازل من بينها منزل المواطن نضال عامر في "خلة ياسين"، كما تم تعليق منشورات تحريضية في ذات المنطقة.

ونصبت الاحتلال حاجزا عسكريا على مدخل قرية النبي إلياس شرق قلقيلية، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشت المركبات، ما أدى إلى إعاقة حركة المرور.

