أكّدت بعثة إيران لدی الأمم المتحدة، أنّه ليس لدى طهران أيّ مشاركة أو ممثّلین في مفاوضات وقف إطلاق النّار في قطاع غزة، الّتي ستعقد یوم غد الخمیس.
تجدر الإشارة إلى أنّ وکالة "رویترز" للأنباء كانت قد أفادت بأنّ إيران تدرس إرسال ممثّل ولأوّل مرّة، للمشارکة في مفاوضات وقف إطلاق النّار في غزة، رغم أنّه من المتوقّع ألّا یشارك الممثّل في الاجتماعات مباشرة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعثة إيران بالأمم المتحدة: ليس لطهران أي مشاركة أو ممثلین بمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.