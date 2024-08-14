بعثة إيران بالأمم المتحدة: ليس لطهران أي مشاركة أو ممثلین بمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

أكّدت بعثة ​إيران​ لدی الأمم المتحدة، أنّه ليس لدى طهران أيّ مشاركة أو ممثّلین في مفاوضات وقف إطلاق النّار في قطاع غزة، الّتي ستعقد یوم غد الخمیس.

تجدر الإشارة إلى أنّ وکالة "رویترز" للأنباء كانت قد أفادت بأنّ إيران تدرس إرسال ممثّل ولأوّل مرّة، للمشارکة في مفاوضات وقف إطلاق النّار في غزة، رغم أنّه من المتوقّع ألّا یشارك الممثّل في الاجتماعات مباشرة.