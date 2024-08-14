القيادة المركزية الأميركية: دمرنا سفينتين تابعتين للحوثيين في البحر الأحمر

أعلنت ​القيادة المركزية الأميركية​ أنّ "خلال الـ24 ساعة الماضية، نجحت قوّاتنا في تدمير سفينتَين تابعتَين للحوثيّين المدعومين من إيران، في ​البحر الأحمر​".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "هذه السّفن شكّلت تهديدًا واضحًا ووشيكًا للقوّات الأميركيّة وقوّات التّحالف والسّفن التّجاريّة في المنطقة"، معتبرةً أنّ "هذا السّلوك المتهوّر والخطير من قبل الحوثيّين المدعومين من إيران، لا يزال يهدّد الاستقرار والأمن الإقليميَّين".