"وول ستريت جورنال": القيادة الشمالية بإسرائيل تدفع باتجاه اتباع نهج أكثر عدوانية ضد "حزب الله"

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركيّة بأنّ المسؤولين الإسرائيليّين يزعمون بأنّه على عكس الماضي، فإنّ القيادة الشّماليّة تدفع باتجاه اتباع نهج أكثر عدوانيّة ضدّ "​حزب الله​"، في حين أشار مسؤول أمني إسرائيلي كبير للصّحيفة إلى أنّ الرّدّ غير المتناسب من قبل "حزب الله" يمكن أن "يؤدّي إلى هجوم إسرائيلي سيؤدّي إلى واقع جديد على الحدود الشّماليّة".

وأوضح محلّلون أمنيّون أنّ مثل هذه الحرب ستكون مدمّرةً لكلا الجانبين، لأنّ "حزب الله"، كما يقولون، لديه "ما يكفي من الصّواريخ والطّائرات بدون طيّار للتغلّب على الدّفاعات الجوّيّة الإسرائيليّة، والآلاف من الجنود المشاة المدرّبين الّذين يمكنهم اقتحام الأراضي الإسرائيليّة".

ووفقًا لهم، فإنّ في مثل هذه الحرب ستكون هناك خسائر في صفوف المدنيّين على الجانب الإسرائيلي، وبالتّالي فإنّ الجيش الإسرائيلي سيسعى جاهدًا لوضع حدّ لها بسرعة، من خلال الغارات الجوّيّة الّتي تستهدف البنى التّحتيّة الّتي تقع في القرى في ​جنوب لبنان​.