الدفاع الإسرائيلية: عدد الجنود المصابين منذ بداية الحرب بلغ 10056 و%37 منهم إصاباتهم بالأطراف

كشف قسم إعادة تأهيل الجنود في ​وزارة الدفاع الإسرائيلية​، أنّ "عدد الجنود المصابين منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأوّل الماضي، وصل إلى 10056 جنديًّا".

وأوضح أنّ "كلّ شهر يصلنا أكثر من 1000 مصاب من الجنود جرّاء الحرب، وأنّ 68 بالمئة من المصابين جنود في صفوف الاحتياط"، مشيرًا إلى أنّ "%35 من المصابين يعانون من أعراض نفسيّة، في حين أنّ %37 من المصابين في صفوف الجيش لديهم إصابات في الأطراف".