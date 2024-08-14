توقيف أحد الشقيقَين المتورطَين بقضية الجثث في كفرشيما واعترافه بأن شقيقه توفي منذ 10 أيام

أفادت "الوكالة الوطنيّة للإعلام"، بأنّ "قوى الأمن الداخلي أوقفت ليلًا، خريستو الفتى، الّذي عُثر في المنزل الّذي يسكنه وشقيقه ووالدته في ​كفرشيما​- حارة الدير، على 5 جثث"، مشيرةً إلى أنّ "خريستو اعترف لدى فصيلة مخفر الحدت أنّ شقيقه الياس توفي منذ نحو عشرة أيّام".

وكانت استخبارات الجيش قد عثرت مساء أمس على 5 جثث داخل المنزل المذكور، الّذي يسكنه الشّابان الياس وخريستو الفتى مع والدتيهما المسنّة الّتي تبلغ 90 عامًا.

وقد اكتشفت الجثث بعدما اشتكى الجيران من أفعال الشّابين الغريبة في المنطقة، حيث كانا يعتديان على المواطنين المارّين في المكان، وبعد انبعاث رائحة كريهة من المنزل.

تجدر الإشارة إلى أنّ الجثث تعود لأهل الشّابين، وبالتحديد لوالدهما وشقيقتهما وثلاث اخوة، دفنهما الشّابان داخل غرفة أسفل المنزل.