الدفاع المدني: إخماد حريق مساحة شاسعة من الأعشاب والبلان والأشجار في باب مارع- البقاع

ذكرت المديريّة العامّة للدّفاع المدني اللّبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ معزّزين بالآليّات من مراكز متعدّدة، وبعد جهود دامت منذ السّاعة 23:00 من تاريخ 13/8/2024 ولغاية السّاعة 8:30 من تاريخ اليوم، أخمدوا حريقًا شبّ في مساحة شاسعة من الأعشاب والبلان والأشجار المتنوّعة في باب مارع- البقاع".

وأوضحت أنّ "العناصر قد استعانوا بمعدّات الإطفاء اليدويّة للتمكّن من تنفيذ المهمّة، نظرًا لعدم وجود طرقات تُمكذن آليّات الإطفاء من بلوغ كامل رقعة الحريق".

وأشارت المديريّة إلى أنّ "العناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ داخل منزل في بشلي- جبيل".