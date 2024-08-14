شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب البيرو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر، مقاطعة إيكا في البيرو.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن الزلزال وقع على بعد 49.2 كيلومترًا من منطقة سان خوان باوتيستا، وعلى عمق عشرة كيلومترات.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.

