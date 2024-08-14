أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي لـ 594 ألفا و400 جندي منذ بدء العملية العسكرية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 594 ألفا و400 جندي، منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أفادت وكالة أنباء /يوكرين فورم/، أن الجيش الروسي تكبد خلال الـ24 ساعة الماضية، 1240 جنديا ما بين قتيل وجريح، موضحة أن روسيا فقدت منذ بدء العملية العسكرية 8 آلاف و476 دبابة و16 ألفا و402 من المركبات المدرعة و16 ألفا و821 من النظم المدفعية و1151 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و921 من أنظمة الدفاع الجوي و2426 من صواريخ كروز و366 طائرة مقاتلة و328 مروحية و28 سفينة حربية، فضلا عن 2813 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و22 ألفا و710 من المركبات وخزانات الوقود و13 ألفا و548 طائرة بدون طيار.

وفي سياق متصل، قال الحاكم العسكري لإقليم زابوروجيا الأوكراني إيفان فيدوروف إن الجيش الروسي قصف 8 بلدات تابعة للإقليم 510 مرات في آخر 24 ساعة، موضحا أن الروس نفذوا 3 غارات جوية على بلدة بيلوهيريا وحدها، وهاجموا هوليايبول ونوفواندريفكا وروبوتنين ومالا توكماشكا ومالينيفكا وليفادن بـ 323 طائرة بدون طيار، وكذلك شنوا 9 هجمات على روبوتين ومالا توكماشكا باستخدام أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة.

وأضاف المسئول الأوكراني أن الروس نفذوا 175 ضربة مدفعية على بلدات بريمورسكي وهوليايبول ومالا توكماشكا ونوفواندريفكا وروبوتنين ومالينيفكا وليفادن، ونتيجة لذلك، وردت 9 تقارير عن أضرار لحقت بالمباني السكنية والبنية التحتية.

من جانبها، ذكرت قيادة القوات الجوية الأوكرانية، في بيان لها، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 17 من أصل 23 طائرة بدون طيار من طراز شاهد أطلقتها روسيا في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأوضح البيان أن القوات الجوية الروسية أطلقت صاروخين موجهين من طراز Kh-59/69 من المجال الجوي فوق منطقة بيلجورود الروسية و23 طائرة بدون طيار هجومية من طراز شاهد من مناطق تشودا (شبه جزيرة القرم) وييسك وكورسك (روسيا)، مشيرا إلى أن مجموعات تابعة لقوات الدفاع الأوكرانية والطيران ووحدات الصواريخ المضادة للطائرات وقدرات الحرب الإلكترونية أسقطت 17 طائرة بدون طيار للجيش الروسي فوق مناطق ميكولايف وتشيركاسي وكيروفودراد وكييف وزابوروجيا وسومي وخاركوف وجيتومير.