الاحتلال يقصف عدة مناطق في قطاع غزة وسقوط شهداء وجرحى

ياسر رشاد - القاهرة - شهد اليوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس، وهو اليوم 312 للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، استشهاد 20 مواطنا على الأقل وإصابة آخرون بجروح متفرقة.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، فمنذ فجر اليوم قام الاحتلال الإسرائيلي، بقصف عدة مناطق في قطاع غزة بشكل وحشي، ففي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، استشهد 7 مواطنين وأصيب آخرون بجروح، جراء قصف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة أبو ندى.

واستشهد 4 مواطنين إثر قصف الاحتلال شقة سكنية تعود لعائلة الطويل في أحد أبراج حمد، في مدينة خان يونس، كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون بجروح برصاص قناصة جيش الاحتلال في بلدة بني سهيلا شرقي المدينة.

ووسط قطاع غزة، استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون بجروح في غارة للاحتلال استهدفت منزلا في مخيم المغازي وسط القطاع، واستشهد مواطنان وأصيب آخرون إثر استهداف شقة سكنية في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

كما استشهد ثلاثة مواطنين إثر قصف الاحتلال لمنطقة حي تل السلطان غرب مدينة رفح.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الغربية والشمالية من مدينة رفح، وحيي الصبرة والزيتون في مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها الوحشي على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39929 مواطنا وإصابة 92240 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.