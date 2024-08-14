مقتل جندي هندي خلال مواجهات مع مسلحين بإقليم كشمير

ياسر رشاد - القاهرة - لقي جندي هندي مصرعه إثر اندلاع مواجهات اليوم الأربعاء بين قوات الأمن الهندية ومجموعة من المسلحين في مقاطعة "دودا" بولاية "جامو وكشمير".

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن المواجهات اندلعت عندما شنت قوات الأمن عملية تطويق وبحث في منطقة غابات بعدما تلقت معلومات تفيد بوجود مسلحين هناك، ما أسفر أيضا عن إصابة مسلح ومدني.

وأضافت القناة أن قوات الأمن عثرت في مكان المواجهات على بندقية من طراز "إم-4" وأسلحة أخرى.

يشار إلى أن الجانب الهندي من إقليم "كشمير" يشهد خلال الشهور الأخيرة تصاعدا في الأنشطة الإرهابية، ما يزيد مخاوف عودة نشاط الجماعات المسلحة مرة أخرى.

الدفاع الروسية: تدمير 4 صواريخ و117 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية

أسقط الجيش الروسي 4 صواريخ و117 طائرة من دون طيار أوكرانية خلال الليلة الماضية، معظمها في مقاطعتي كورسك وفورونيج.

وأوضحت وزارة الدفاع -في بيان نقله موقع (روسيا اليوم)- أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 37 طائرة من دون طيار و4 صواريخ تكتيكية "توتشكا-أو" فوق أراضي كورسك، و37 طائرة من دون طيار أخرى فوق منطقة فورونيج.

وأضاف البيان أن 17 مسيرة معادية أسقطت فوق أراضي بيلغورود، و11 مسيرة أخرى فوق مقاطعة نيجني نوفغورود (شرق موسكو)، و9 مسيرات في فولغوغراد، و3 فوق بريانسك، و2 فوق أوريول، وواحدة فوق روستوف.

وقالت السلطات في فورونيج إن سقوط حطام المسيرات ألحق أضرارا بعدد من العقارات السكنية وغير السكنية ومرافق البنية التحتية المدنية وكذلك المركبات، دون وقوع إصابات.

وفي بيلغورود أفادت السلطات بتضرر مبنى سكني في مدينة شيبيكينو الحدودية مع أوكرانيا، فيما أصيب رجل إصابة خطيرة بعد استهداف مسيرة أوكرانية لشاحنة في إحدى مزارع المنطقة هذا الصباح.

ولم تفد التقارير الأولية من المقاطعات المستهدفة الأخرى بوقوع أضرار أو إصابات جراء هجمات المسيرات الأوكرانية.

مقاتلات بولندية تعترض طائرة استطلاع روسية فوق بحر البلطيق

أعلن الجيش البولندي أن طائرات مقاتلة بولندية اعترضت طائرة استطلاع روسية فوق بحر البلطيق في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وأفاد مركز قيادة العمليات للقوات المسلحة البولندية -في منشور عبر منصة "إكس" نقله راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم /الأربعاء/- بأن طائرتين بولنديتين من طراز "إف-16" اعترضتا الطائرة الروسية "أي إل-20" أثناء تحليقها فوق بحر البلطيق أول أمس الإثنين.

وأضافت قيادة العمليات أن الطائرة الروسية كانت تقوم بمهمة استطلاع في الأجواء الدولية دون دخول المجال الجوي البولندي.