كوريا الجنوبية: زيادة إصابات كورونا بين الأطفال بنحو ثلاثة أضعاف خلال أسبوعين

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين الأطفال بنحو ثلاثة أضعاف خلال الأسبوعين الماضيين.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) اليوم الأربعاء أنه تم تسجيل 1080 إصابة بفيروس كورونا بين الأطفال خلال شهر أغسطس الجاري، في مقابل 387 حالة في أواخر شهر يوليو الماضي.

وتتوقع السلطات الصحية أن تبلغ الموجة الجديدة من فيروس كورونا ذروتها بحلول نهاية الشهر الجاري، في ظل تزايد التواصل بين المواطنين خلال عطلة الصيف.

وتعتزم كوريا الجنوبية استئناف حملة التطعيم في شهر أكتوبر المقبل، حيث سيتم تطعيم الفئات الأكثر عرضة للإصابة ضد الفيروس التاجي مجانا.