ايرلندا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل

القاهرة - كتب محمد نسيم - دعت رئيس الوزراء الايرلندي سيمون هاريسفي، اليوم الأحد 11 أغسطس 2024، الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة اتفاقية الشراكة القائمة بينه وبين إسرائيل بسب خروقات حقوق الإنسان المتكررة في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال هاريسفي في بيان له، "إن أكثر من 80٪ من غزة تخضع لأوامر إخلاء.. إن عدد شحنات المساعدات التي تصل إلى غزة انخفض إلى النصف (أقل من 80 شاحنة يوميا) في شهري يونيو ويوليو.

وأضاف "أن الفلسطينيين يبحثون عن مأوى في المدارس التي تتعرض للهجوم .. لقد شعرنا جميعًا بالرعب من العديد من جرائم الحرب التي لا شك فيها والتي ارتكبت في غزة .. لا يمكن أن يكون هناك إفلات من العقاب .. يجب محاسبة المسؤولين عن ذلك".

ووصف رئيس الوزراء الارلندي العالم بأنه "يقف على شفا لحظة مروعة، ومع ذلك لا يتم استخدام جميع الأدوات لوضع حد للعنف"، داعيًا إلى مراجعة عاجلة لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

المصدر : وكالات