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خطة حكومية للتوسع فى إنشاء محطات مياه الشرب والصرف الصحى والوحدات السكنية

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ هشام عبد الجليل

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 09:00 ص

تستهدف الحكومة خلال العام المالى الجارى التوسع فى إتاحة الوحدات السكنية لتصل 337.2 ألف وحدة سكنية، ومستهدف إنشاء وتطوير عدد 471 محطة مياه شرب، و248 محطة معالجة لصرف الصحى مستهدف إنشائها وتطويرها أيضا.

وتضمنت خطة التنمية أيضا، توجيه الاستثمارات لخفض حوادث الطرق فى المحافظات ذات الأولوية، وتحفيز التوطين السكانى وتحسين مؤشرات الاتصالية فى عدد من المحافظات، وإعطاء أولوية لمحافظات الصعيد.

الجدير بالذكر أن خطة التنمية للعام المالى الجارى تشمل تطوير البنية التحتية والمنشآت ، والتوسع فى توفير المنشآت الرياضية، والتوسع فى توفير المنشآت الشبابية، كما تشمل مستهدفات الأمن المائى والغذائى تعزيز دور الاستثمار العام فى ضمان الأمن المائى والغذائى، وتأمين التغذية الكهربائية لمشروعات الاستصلاح الزراعى فى مناطق "الدلتا الجديدة - جنوب الوادى بتوشكى - سيناء - مزارع بنى سويف والمنيا"، والتوسع فى محطات تحلية مياه البحر بطاقة 434 ألف م3/ يوم، وإضافة مساحات زراعية جديدة، وتحسين وزيادة كفاءة الإنتاج الزراعى والحيوانى والاستزراع السمكى، وميكنة منظومة الحيازة الزراعية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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