شكرا لقرائتكم خبر عن خطة حكومية للتوسع فى إنشاء محطات مياه الشرب والصرف الصحى والوحدات السكنية والان مع تفاصيل الخبر

تستهدف الحكومة خلال العام المالى الجارى التوسع فى إتاحة الوحدات السكنية لتصل 337.2 ألف وحدة سكنية، ومستهدف إنشاء وتطوير عدد 471 محطة مياه شرب، و248 محطة معالجة لصرف الصحى مستهدف إنشائها وتطويرها أيضا.

وتضمنت خطة التنمية أيضا، توجيه الاستثمارات لخفض حوادث الطرق فى المحافظات ذات الأولوية، وتحفيز التوطين السكانى وتحسين مؤشرات الاتصالية فى عدد من المحافظات، وإعطاء أولوية لمحافظات الصعيد.

الجدير بالذكر أن خطة التنمية للعام المالى الجارى تشمل تطوير البنية التحتية والمنشآت الرياضية، والتوسع فى توفير المنشآت الرياضية، والتوسع فى توفير المنشآت الشبابية، كما تشمل مستهدفات الأمن المائى والغذائى تعزيز دور الاستثمار العام فى ضمان الأمن المائى والغذائى، وتأمين التغذية الكهربائية لمشروعات الاستصلاح الزراعى فى مناطق "الدلتا الجديدة - جنوب الوادى بتوشكى - سيناء - مزارع بنى سويف والمنيا"، والتوسع فى محطات تحلية مياه البحر بطاقة 434 ألف م3/ يوم، وإضافة مساحات زراعية جديدة، وتحسين وزيادة كفاءة الإنتاج الزراعى والحيوانى والاستزراع السمكى، وميكنة منظومة الحيازة الزراعية.