شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: الرئيس السيسى حريص على بناء الإنسان المصرى والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، على أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمواصلة وتكثيف جهودها من أجل الحد من التضخم، من خلال برامج وسياسات متكاملة ومتسقة، مع ضمان توافر السلع والخدمات بالأسواق للمواطنين، والاستمرار في زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ورفع جودة الخدمات المقدمة في تلك القطاعات للمواطنين، الأمر الذي يعكس حرص الرئيس على تعزيز بناء الإنسان المصري بتوفير الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية له.

وقال "الجندى"، إن الرئيس السيسى حريص على متابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة، وجهود الحكومة لتنفيذ مستهدفات الموازنة وتحقيق التوازن المالى، مشيرا إلى مع الحفاظ على استكمال برامج التنمية، بهدف تعزيز التنافسية بالاقتصاد الوطنى، وتحسين الإنتاجية لتحقيق معدلات نمو أعلى، وكذلك تحسين مؤشرات الموازنة العامة وخفض المديونية الحكومية.



وأضاف عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس وجه بضرورة إيجاد آليات تساهم في تحقيق الاستقرار الضريبي، لدفع التدفقات الاستثمارية في إطار زيادة معدلات النمو الاقتصادي، مؤكدا على أهمية إطلاق حزمة متكاملة من التيسيرات الضريبية، لحوكمة وتحسين الخدمات والعلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، فضلا عن تعظيم الاستفادة من البنية التكنولوجية المتطورة، ومن ثم إحداث طفرة شاملة في المنظومة الضريبية، وتحقيق تحسّن ملموس على صعيد تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، وبناء شراكة تنموية حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص.

وشدد النائب حازم الجندي، على أهمية الجهود التي تبذلها الحكومة من أحل تطوير المنظومة الضريبية، وهو ما يؤكد رغبة الدولة في خلق حالة من الاستقرار الضريبي، من أجل تعزيز مناخ الاستثمار و تعزيز الثقة بين المستثمر والدولة.