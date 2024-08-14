هآرتس: ضغوط على الجنايات لتأخير صدور مذكرات بحق نتانياهو وغالانت

أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر، بأن ضغوطاً دبلوماسية تمارس على المحكمة الجنائية لتأخير إصدار أوامر الاعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.

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