وزارة الزراعة: توقيف أشخاص في اللبوة وحربتا لتهريبهم أطنانًا من الحليب من سوريا إلى لبنان

أعلنت ​وزارة الزراعة​ أنّ "منذ ساعات، أوقفت عناصر وحواجز تابعة للواء التّاسع في الجيش، "بيك آب" يحمل حليبًا مهرّبًا (نحو طن) في منطقة ​اللبوة​، وتَلَفت المنتَج، لعدم نقله بالمواصفات الصّحيّة المطلوبة، بالإضافة إلى أنّ الكميّات مهرّبة".

وأشارت قفي بيان، إلى أنّ "كذلك تمّ توقيف ثلاثة مواطنين على حاجز ​حربتا​ (البقاع الشمالي)، كانوا يهرّبون ​الحليب​ من ​سوريا​ إلى ​لبنان​، في حوزتهم "بيك آب" وخزّانات غير مستوفية الشّروط تُعرّض السّلامة الصّحيّة الوطنيّة للخطر. كما تمّ توقيف "بيك آب" يحمل نحو طنَّين من الحليب المهرّب أيضًا على حاجز حربتا في البقاع الشّمالي، بالتّنسيق بين قيادة الجيش (اللّواء التّاسع) المنتشر في المنطقة، ومصلحة الزّراعة في بعلبك- الهرمل".

وأوضحت الوزارة أنّه "تمّ حجز الآليّات المستعَملة وتلف الحليب، وتحويل الأشخاص الموقوفين إلى القضاء"، مؤكّدةً أنّ "مصلحة زراعة بعلبك- الهرمل بالتّنسيق مع الجيش، تتابع عمليّة مكافحة التّهريب من سوريا إلى لبنان، حفاظًا على الإنتاج المحلّي وتأمينًا لحماية عمل المزارع اللّبناني، بالإضافة إلى سلامة الغذاء وتطبيقًا للشّروط والمواصفات الصّحيّة المطلوبة في القطاع على كلّ منتجات الخضر والفاكهة والحليب ومشتقّاته".

وتوجّهت بالشّكر إلى قيادتَي الجيش واللّواء التاسع والمعنيّين، على "جهودهم في سبيل الحفاظ على القطاعات الوطنيّة المنتجة"، مشدّدةً على "حرصها على الوقوف المطلق إلى جانب المزارع والمستهلك على حدّ سواء".