وزارة الاتصالات: الاتحاد الدولي للاتصالات طالب إسرائيل بإيقاف التشويش على الاتصالات والإنترنت بلبنان

أعلنت وزارة الاتصالات "أنّها تلقّت كتابًا من بعثة لبنان الدّائمة لدى الأمم المتحدة والمنظّمات الدّوليّة عبر وزارة الخارجية والمغتربين، يفيد بقيام مكتب الاتصالات الراديوية التّابع للاتحاد الدولي للاتصالات بالتّواصل مع إسرائيل، لتذكيرها بوجوب التزامها بالقوانين والقرارات نسبةً إلى التّشويش الّذي تفعّله على الاتصالات والإنترنت في لبنان؛ وذلك بعد تقديم وزارة الاتصالات في وقت سابق شكوى إلى الاتحاد في هذا الخصوص".

وأوضحت في بيان، أنّ "الكتاب أشار إلى أنّ الاتحاد قد قام بتبليغ وزارة الاتصالات هذا الإجراء، كما سيبلّغ الحكومة اللبنانية بأيّة معلومة قد تصله من الجانب الإسرائيلي"، لافتةً إلى أنّ "الإتحاد أكّد في كتابه أنّه في طور رفع القضيّة إلى الاجتماع المقبل للجنة لوائح الراديو، في حال لم تتجاوب إسرائيل مع مطالب الاتحاد بإيقاف عمليّة التّشويش".