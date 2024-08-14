"حزب الله": استهدفنا التجهيزات ‏التجسسية في موقع المطلة وتجمعًا لجنود العدو ‏في حرش شتولا

أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 08:35 من صباح يوم الأربعاء 2024-8-14، التّجهيزات ‏التجسسيّة في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة؛ وأصابوها إصابةً مباشرةً ما أدّى إلى تدميرها".

وأشارت في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي ‏المقاومة الإسلاميّة استهدفوا عند السّاعة 10:10 من صباح اليوم أيضًا، تجمّعًا لجنود العدو ‏الإسرائيلي في حرش شتولا بالأسلحة الصّاروخيّة، وأصابوه إصابةً مباشرة".