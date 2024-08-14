متحدث «اليونيسيف» الإقليمي لـ «الاتحاد»: رصد متحور شلل الأطفال في غزة «كارثة إنسانية»

ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال (القاهرة)

حذّر المتحدث باسم مكتب «اليونيسيف» الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سليم عويس، من ظهور متحور من فيروس شلل الأطفال في عينات من مياه الصرف الصحي في غزة، ووصف إصابة الأطفال بهذا الفيروس بالكارثة الإنسانية لخطورته وسرعة انتشاره في ظل عدم توافر الاحتياجات الأساسية للمواجهة.

وقال عويس، في حوار مع «الاتحاد»، إن الوضع الإنساني في القطاع مأساوي مع استمرار التصعيد خاصة على الأطفال والعائلات، لافتاً إلى أن السكان يعيشون في ظل قصف شبه مستمر.

وأضاف أن سكان غزة يواجهون تحديات بالغة الخطورة، أهمها النقص الشديد في المياه النظيفة والغذاء والخدمات الصحية التي أصبحت في غاية الأهمية بسبب انتشار الأمراض والأوبئة، مشيراً إلى أن الوضع الإنساني يسير من سيئ إلى أسوأ، خاصة وأن كميات المساعدات الإنسانية الواصلة للقطاع تقل بشكل كبير.

ووصف عويس الوضع في المستشفيات بـ«المرعب»، وأن المصابين والمرضى من الأطفال والنساء وكبار السن وغيرهم يفترشون طرقات المستشفيات، وليس لدى الطواقم الطبية والتمريض القدرة أو الموارد للاستجابة وعلاج هذه الحالات، خاصة مرضى السرطان والكلى وغيرهما من الأمراض المزمنة.

وحول انتشار الأمراض، أشار عويس إلى أن نقص المياه النظيفة ومواد النظافة الشخصية وتدمير قطاع الصرف الصحي وانتشار المياه العادمة في الشوارع وحول مخيمات النازحين، تسببت في انتشار الأمراض والأوبئة بشكل واسع، فيما يواجه الأطفال إصابات بأمراض فطرية وبكتيرية وجلدية بالإضافة للإسهال والأمراض الرئوية، والتهاب الكبد الوبائي.

وشدد على خطورة اكتشاف فيروس شلل الأطفال إذا لم يتم توفير اللقاحات، حيث تعمل منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع الأونروا ومنظمات أخرى على توفير اللقاحات وإيجاد خطط عمل لتوزيعها لمواجهة هذا المرض الخطير الذي قد يؤدي إلى الوفاة في ظل انعدام الخدمات الطبية.

وأوضح أن 90% من سكان غزة نزحوا مرات عدة بسبب أوامر الإخلاء، والأطفال هم الفئة الأكثر تضرراً في ظل عدم توافر أي مقومات للحياة من مياه وغذاء وخدمات طبية ومأوى آمن، مؤكداً أن عمليات النزوح المستمرة تسببت في أزمات نفسية وجسدية كبيرة للنازحين خاصة الأطفال.