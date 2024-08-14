وزير الخارجية يستعرض مع نظيره في المملكة المتحدة بلندن العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها ويناقش المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة السيد ديفيد لامي، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، الأمير خالد بن بندر بن سلطان.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى رأسها المستجدات في قطاع غزة.
حضر اللقاء، مستشار وزير الخارجية الأستاذ محمد اليحيى.
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