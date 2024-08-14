المفوضية الأوروبية ترسل مساعدات إلى اليونان وألبانيا لمكافحة حرائق الغابات

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، تفعيل آلية الحماية المدنية لمساعدة اليونان وألبانيا في مكافحة حرائق الغابات.

وقال المتحدث باسم المفوضية بالازس أوجفاري، في بيان على موقع المفوضية الأوروبية، إن مركز تنسيق الاستجابة لحالات الطوارئ عمل على توفير موارد إطفاء جوية وبرية مقدمة من العديد من الدول الأوروبية لمساعدة اليونان وألبانيا.

وأضاف أن الدعم المقدم لليونان يشمل إرسال طائرتين من إيطاليا ومروحيتين من فرنسا وصربيا وطواقم إطفاء برية من جمهورية التشيك وفرنسا وإيطاليا ورومانيا وصربيا، بينما يشمل الدعم المقدم إلى ألبانيا طائرة عسكرية لإطفاء الحرائق مقدمة من رومانيا.

كما شدد على أن المفوضية تراقب الوضع عن كثب ومستعدة لتقديم المزيد من المساعدة إذ الزم الأمر.

وأعلن الاتحاد الأوروبي في وقت سابق أنه تسلم طلبا من اليونان لمساعدتها في مكافحة حرائق الغابات العنيفة التي تقترب من الأطراف الشمالية للعاصمة أثينا.