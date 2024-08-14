مسئول عسكري روسي: الوضع في كورسك تحت السيطرة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد نائب رئيس الإدارة العسكرية السياسية العامة للجيش الروسي قائد قوات "أحمد" الخاصة "أبتي علاء الدينوف "أن الوضع (في كورسك) تحت السيطرة، مضيفا أن القوات الروسية تضيق الخناق على تلك القوات والوسائل (الأوكرانية) التي دخلت أراضي كورسك.

وأشار "الدينوف " -حسبما ذكر موقع (روسيا اليوم) اليوم الأربعاء إلى أن أوكرانيا خططت للاستيلاء على محطة كورسك الذرية واستخدامها كورقة ضغط، موضحا أنه تلقي معلومات مثيرة للاهتمام إلى حد بعيد، تتعلق بالجدول الزمني الكامل للعملية (الأوكرانية في كورسك)، وما الذي كان يخطط له وبأي قوات.

وأضاف أنه تم إيقاف القوات الرئيسية للجيش الأوكراني في كورسك، وأن معظم معدات العدو التي شاركت في الهجوم قد تم تدميرها، مؤكدًا أن القوات الأوكرانية لا تسيطر على مدينة سوجا، وأنه توجد فيها وحدات روسية فيما تشهد المدينة اشتباكات نشطة.

وفي السياق نفسه.. قال سفير المهمات الخاصة بالخارجية الروسية "روديون ميروشنيك " إن نظام كييف بهجماته على مقاطعة كورسك، أوقف موضوع مفاوضات السلام مع روسيا لفترة طويلة.

وتواصل القوات الروسية التصدي للهجوم الذي شنه الجيش الأوكراني على أراضي كورسك صباح 6 أغسطس، وأفادت الدفاع الروسية أمس الثلاثاء بأن الجيش الأوكراني خسر على محور كورسك 420 جنديا خلال آخر 24 ساعة ليرتفع بذلك مجموع خسائره هناك إلى نحو 2030 منذ بداية القتال.