رئيس الوزراء الياباني يستقيل بعد تورطه سياسيا

ياسر رشاد - القاهرة - قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إنه سيستقيل في سبتمبر منهيا فترة ولايته التي استمرت ثلاث سنوات وشابتها فضائح سياسية ويمهد الطريق أمام رئيس وزراء جديد لمعالجة تأثير ارتفاع الأسعار.

ووفق لوكالة رويترز، قال كيشيدا في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء الموافق 14 اغسطس، للإعلان عن قراره بعدم الترشح لإعادة انتخابه كزعيم للحزب الديمقراطي الليبرالي: "لا يمكن للسياسة أن تعمل بدون ثقة عامة، وسأركز الآن على دعم الزعيم المنتخب حديثا للحزب الليبرالي الديمقراطي كعضو من القاعدة الشعبية للحزب".

ويؤدي قراره بالاستقالة إلى إطلاق المنافسة على استبداله كرئيس للحزب، وبالتالي كزعيم لاقتصاد رابع أكبر اقتصاد في العالم.

وقد تراجع الدعم الشعبي لكيشيدا وسط الكشف عن علاقات الحزب الليبرالي الديمقراطي مع كنيسة التوحيد المثيرة للجدل والتبرعات السياسية التي قدمت في فعاليات جمع التبرعات للحزب والتي لم يتم تسجيلها.

ولكنه واجه أيضا استياء عاما بسبب فشل الأجور في مواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة في الوقت الذي نجحت فيه البلاد أخيرا في التخلص من سنوات من الضغوط الانكماشية .

