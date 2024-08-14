حملة كامالا هاريس تعلن استهدافها من قبل قراصنة أجانب

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت حملة المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس عن استهدافها من قبل قراصنة إلكترونيين أجانب.

وقال مسئول في حملة هاريس في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الامريكية اليوم الاربعاء - إنه في يوليو الماضى أبلغت الفرق القانونية والأمنية في الحملة مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنهم كانوا هدفا لعملية تأثير من قبل فاعلين أجانب.

ولم تقدم الحملة أي إشارة إلى الجهة الأجنبية التي يُعتقد أنها تقف وراء المحاولة، لكنها قالت إنها لا تزال على اتصال مع السلطات في هذا الشأن.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد حذرت إيران من عواقب أي تدخل لها في الانتخابات الأمريكية في أعقاب إعلان حملة ترامب عن تعرضها للاختراق.

واتهمت حملة ترامب السبت الماضى إيران بأنها كانت وراء عملية القرصنة وتوزيع وثائق على وسائل إعلام تتعلق بالأبحاث التي أجريت للتحقق من خلفية جاي دي فانس المرشح لمنصب نائب الرئيس عن الحزب الجمهوري.

وحذّرت الحملة وسائل الإعلام من استخدام الوثائق، قائلة إن مثل هذا العمل يخدم "أعداء أمريكا" .